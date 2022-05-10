МИД: Эстония присоединяется к заявлениям о кибератаках против Украины
Эстония присоединяется к коалиции, которая приписывает кибератаки 24 февраля 2022 года против систем спутниковой связи KA-SAT российской военной разведке (ГРУ).
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, с большой вероятностью можно заявить, что за кибератаками стоит российская военная разведка (ГРУ).
«Такие кибератаки противоречат международному праву, и поэтому мы однозначно их осуждаем», – заявила министр иностранных дел Лийметс. «Время кибератаки – 24 февраля, когда начались широкомасштабные боевые действия против Украины, показательно и еще раз доказывает, что кибератаки являются неотъемлемой частью войны России», – добавила министр.
Эстония является давним партнером Украины в сфере кибербезопасности и продолжит делиться своим опытом и знаниями в обеспечении кибербезопасности Украины. Сотрудничество охватывает кибербезопасность, киберзащиту и кибердипломатию, например, развитие инфраструктуры электронного правительства, электронные услуги и стандарты кибербезопасности. Тесная совместная работа между учреждениями Эстонии и Украины продолжается и во время войны.
Американский провайдер спутникового интернета Viasat ранее сообщил, что в первый день военного конфликта на территории Украины сеть Viasat KA-SAT подверглась «многогранной и преднамеренной кибератаке».
По словам американской коммуникационной компании, кибератака затронула несколько тысяч клиентов, расположенных в Украине, и десятки тысяч других клиентов фиксированного широкополосного доступа в Европе.
Атака была ограничена сегментом сети KA-SAT и затронула «несколько модемов SurfBeam2 и SurfBeam 2+ и связанное с ними клиентское оборудование (CPE), физически расположенное в Украине», пишет securitylab.ru.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени всего сообщества выступил с декларацией, в которой осудил кибератаку России на Украину за час до начатой Кремлем войны, сообщает aa.com.tr.
«Европейский союз и его государства-члены вместе со своими международными партнерами решительно осуждают злонамеренную киберактивность Российской Федерации против Украины, направленную против спутниковой сети KA-SAT, управляемой Viasat», - сказано в декларации.
Боррель напомнил, что кибератака произошла за час до неспровоцированного и необоснованного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Тем самым, атака на сеть, предоставляющую услуги спутникового интернета в Европе и Средиземноморском регионе, способствовало военной агрессии, отметил Боррель.
Кибератака оказала значительное влияние, вызвав неизбирательные перебои в связи и сбои в связи между несколькими государственными органами, предприятиями и пользователями в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС
Он также считает, что кибератаки, нацеленные на Украину, в том числе, на критически важную инфраструктуру, могут «распространиться на другие страны и вызвать системные последствия, ставящие под угрозу безопасность граждан Европы».