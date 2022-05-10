МИД: Эстония присоединяется к заявлениям о кибератаках против Украины

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, с большой вероятностью можно заявить, что за кибератаками стоит российская военная разведка (ГРУ).

«Такие кибератаки противоречат международному праву, и поэтому мы однозначно их осуждаем», – заявила министр иностранных дел Лийметс. «Время кибератаки – 24 февраля, когда начались широкомасштабные боевые действия против Украины, показательно и еще раз доказывает, что кибератаки являются неотъемлемой частью войны России», – добавила министр.

Эстония является давним партнером Украины в сфере кибербезопасности и продолжит делиться своим опытом и знаниями в обеспечении кибербезопасности Украины. Сотрудничество охватывает кибербезопасность, киберзащиту и кибердипломатию, например, развитие инфраструктуры электронного правительства, электронные услуги и стандарты кибербезопасности. Тесная совместная работа между учреждениями Эстонии и Украины продолжается и во время войны.

Американский провайдер спутникового интернета Viasat ранее сообщил, что в первый день военного конфликта на территории Украины сеть Viasat KA-SAT подверглась «многогранной и преднамеренной кибератаке».

По словам американской коммуникационной компании, кибератака затронула несколько тысяч клиентов, расположенных в Украине, и десятки тысяч других клиентов фиксированного широкополосного доступа в Европе.

Атака была ограничена сегментом сети KA-SAT и затронула «несколько модемов SurfBeam2 и SurfBeam 2+ и связанное с ними клиентское оборудование (CPE), физически расположенное в Украине», пишет securitylab.ru.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени всего сообщества выступил с декларацией, в которой осудил кибератаку России на Украину за час до начатой Кремлем войны, сообщает aa.com.tr.