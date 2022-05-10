NB! В следующие выходные в расписании Elron ожидаются изменения

Кроме того, с утра воскресенья, 15 мая, на линии Раквере-Таллинн мы будем обслуживать автобусом отрезок от Раквере до Тапа. Автобус отправляется от станции Раквере в 5:47, и от Тапа пассажиров будет обслуживать поезд в соответствии с обычным расписанием. Изменений в рейсах линии Таллинн-Нарва не будет.

Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно.

Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, сообщите нам о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте ( abi@elron.ee ). Только в таком случае мы сможем организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.