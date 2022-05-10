Новости Эстонии
10.05.2022, 09:00

Глава эстонского НКО "Слава Україні" Йоханна-Мария Лехтме удостоилась титула европейца года

 
Тармо Паю
Редактор: Тармо Паю tarmo.paju@delfi.ee
Johanna-Maria Lehtme 2022 aasta eurooplase auhinnaga.
Johanna-Maria Lehtme 2022 aasta eurooplase auhinnaga.
ФОТО: Euroopa Komisjon | RAIGO PAJULA

Основатель и руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме получила от президента Эстонии Алара Кариса титул европейца 2022 года.

При получении награды Лехтме отметила, что работа во имя помощи Украине продолжается. "Поездка на фронт дала четко понять, где проходит граница свободы - с одной стороны находится Россия, а с другой - Европа", - сказала она.

Вручая титул европейца года, Еврокомиссия и Европейское движение Эстонии хотят выразить признание человеку или организации, которые помогают отстаивать европейские ценности, увеличивать осведомленность людей о Евросоюзе и делать Эстонию более видимой в Европе.

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