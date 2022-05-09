Новости Эстонии
09.05.2022, 18:47

ВИДЕО | Мужчина пытался попасть к Бронзовому солдату, надев значок с серпом и молотом, символом Трудовой партии Северной Кореи

 
Каролийна Хуссар
Каролийна Хуссар karoliina.hussar@ekspressmeedia.ee
Александер Алго aleksander.algo@ekspressmeedia.ee

Вечером 9 мая полиция побеседовала с мужчиной, который пытался подойти к памятнику с нагрудным значком, на котором были изображены серп и молот.

Во время первого разговора с полицией мужчина объяснил, показав картинки из Google, что это не герб СССР, а герб Северокорейской рабочей партии.

Позже полиция провела с мужчиной еще одну беседу, поскольку, по мнению полиции, другие люди, собравшиеся у Бронзового солдата по-разному интерпретировали символику. Мужчине пришлось убрать символ.

Мужчина сообщил Delfi, что его эмблема не интерпретируется как символ агрессии.

RusDelfi
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