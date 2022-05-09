09.05.2022, 18:47
ВИДЕО | Мужчина пытался попасть к Бронзовому солдату, надев значок с серпом и молотом, символом Трудовой партии Северной Кореи
Вечером 9 мая полиция побеседовала с мужчиной, который пытался подойти к памятнику с нагрудным значком, на котором были изображены серп и молот.
Во время первого разговора с полицией мужчина объяснил, показав картинки из Google, что это не герб СССР, а герб Северокорейской рабочей партии.
Позже полиция провела с мужчиной еще одну беседу, поскольку, по мнению полиции, другие люди, собравшиеся у Бронзового солдата по-разному интерпретировали символику. Мужчине пришлось убрать символ.
Мужчина сообщил Delfi, что его эмблема не интерпретируется как символ агрессии.