ЧП и криминал
09.05.2022, 10:09

В Харьюмаа пьяный мужчина на мопеде вылетел с дороги и врезался в мусорный бак

 (1)
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo

Вчера в Харьюмаа пьяный водитель мопеда вылетел с дороги и врезался в мусорный бак.

Авария произошла 8 мая в 18:12 возле Ленну, 30 в деревне Эмари в Харьюмаа. По предварительным данным, 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением мопеда и выехал с дороги, врезавшись в мусорный бак и водосточную трубу здания.

Водителя мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии