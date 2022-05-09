09.05.2022, 10:09
В Харьюмаа пьяный мужчина на мопеде вылетел с дороги и врезался в мусорный бак(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo
Вчера в Харьюмаа пьяный водитель мопеда вылетел с дороги и врезался в мусорный бак.
Авария произошла 8 мая в 18:12 возле Ленну, 30 в деревне Эмари в Харьюмаа. По предварительным данным, 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением мопеда и выехал с дороги, врезавшись в мусорный бак и водосточную трубу здания.
Водителя мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.