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08.05.2022, 18:19

Урмас Рейнсалу попал под российский обстрел во время визита в Харьков

 
Reinsalu Ukrainas
Reinsalu Ukrainas
ФОТО: Ekspress Meedia | Facebook

Член Рийгикогу Урмас Рейнсалу (Isamaa) во время визита в Украину столкнулся с войной в буквальном смысле этого слова, когда посетил фронтовой командный пункт и попал под обстрел со стороны российских войск.

Рейнсалу написал в соцсетях, что это произошло во время встречи с генералом, руководившим обороной Харькова, который направил их в недавно освобожденное село, расположенное в 20 километрах от довоенной российско-украинской границы.

Новость будет дополнена.

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