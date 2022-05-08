08.05.2022, 18:19
Урмас Рейнсалу попал под российский обстрел во время визита в Харьков
ФОТО: Ekspress Meedia | Facebook
Член Рийгикогу Урмас Рейнсалу (Isamaa) во время визита в Украину столкнулся с войной в буквальном смысле этого слова, когда посетил фронтовой командный пункт и попал под обстрел со стороны российских войск.
Рейнсалу написал в соцсетях, что это произошло во время встречи с генералом, руководившим обороной Харькова, который направил их в недавно освобожденное село, расположенное в 20 километрах от довоенной российско-украинской границы.
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