Новости Эстонии
05.05.2022, 17:43

Одному из главных организаторов Бронзовой ночи Максиму Реве аннулировали вид на жительство: в ближайшие 10 лет ему нельзя въезжать в Эстонию

 
Kertu Mooste
Редактор: Kertu Mooste
reporter-toimetaja
Maksim Reva 2018. aastal pronkssõduri ees 9. mail.
Maksim Reva 2018. aastal pronkssõduri ees 9. mail.
ФОТО: Ekspress Meedia | Taavi Sepp

По данным полиции безопасности, вид на жительство одного из организаторов "Бронзовой ночи" и прокремлевского пропагандиста Максима Ревы был аннулирован в связи с угрозами безопасности. По данным КаПо, Рева в момент отзыва документа находился в России.

Помимо этого Реве на 10 лет запретили въезжать в Шенгенскую визовую зону.

Рева был одним из членов "Ночного Дозора", возникшего в результате агрессивной политики влияния России. Во время беспорядков Бронзовой ночи члены "Ночного Дозора" - в том числе и Рева - выполняли роль агитаторов. По словам представителей КаПо, Рева принимал активное участие в работе распространяющих дезинформацию и враждебную пропаганду и разжигающих ненависть прокремлевских СМИ. За активную роль в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева получил медаль "За Крым".

Как сообщает КаПо, вид на жительство аннулируется по соображениям безопасности, если в деятельности конкретного лица усматривается угроза конституционному порядку, намерение совершить террористический акт или другие тяжкие преступления.

Сам Рева заявлял, что, хотя он и родился в Эстонии, он считает себя патриотом России. В интервью Eesti Päevaleht Рева сказал, что если бы он когда-нибудь встретил Путина, то просто пожал бы ему руку. "И я буду гордиться тем, что...

RusDelfi
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