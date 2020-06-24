У теннисиста Джоковича — коронавирус. Он выступал против вакцин

Проведение того турнира — образец опасного поведения и мышления, которые Джокович демонстрировал в месяцы карантина. Он выступал против обязательного тестирования для участников турнира.
Сам Джокович выпустил заявление по поводу положительного теста на коронавирус и проведения серии турниров без соблюдения мер безопасности.
”Все, что мы делали последние месяцы, происходило от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить игроков и продемонстрировать солидарность и сопереживание внутри региона.
Adria Tour был предназначен для того, чтобы помочь и уже известным, и начинающим теннисистам из юго-восточной Европы посоревноваться в то время, пока сезон еще не возобновился официально из-за ситуации с коронавирусом.
Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе. Мы организовали турнир в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила были соблюдены.
К сожалению, вирус все еще никуда не делся — это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Надеюсь, со временем ситуация улучшится и мы сможем вернуться к обычной жизни, какой она была до коронавируса.
Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся.
Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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