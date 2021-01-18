Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Суд, состоявшийся в УВД города Химки в понедельник, 18 января, арестовал на 30 суток, до 15 февраля, оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии. Судья Химкинского суда Елена Морозова вынесла решение о мере пресечения по ходатайству начальника химкинской полиции, сообщил глава ФБК Иван Жданов.

До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. О проведении заседания их уведомили за несколько минут до его начала. Адвокат политика Вадим Кобзев опубликовал в Twitter соответствующее уведомление начальника 2-го отдела полиции УМВД по городу Химки Сенина. В нем сообщается о начале судебного заседания в тот же день в 12:30 часов в здании УМВД.

Перед зданием полиции собрались десятки человек





Ранее судья объявила, что удаляется для принятия решения на 15 минут. Адвокат Навального Кобзев в связи с этим предположил, что решение уже было готово. В итоге она вернулась для оглашения решения примерно через час.





Перед зданием управления полиции собрались десятки человек, которые скандировали: "Отпускай!", "Свободу Алексею Навальному!", "Мы не уйдем".

По оценке корреспондента "Медиазоны", у здания УВД собралось около 200 человек, это журналисты и сторонники Навального. Активисты в Самаре вышли с одиночными пикетами в поддержку Алексея Навального, несмотря на мороз.

"Отпускай! Отпускай", - скандируют люди, собравшиеся возле здания УВД в Химках, где находится Алексей Навальный. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/Z0rnVAl9P8 — DW на русском (@dw_russian) January 18, 2021

Журналистов и соратников Навального на заседание не пустили





В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, находившаяся перед зданием УВД, сообщила, что внутрь не пропускали ни журналистов, ни соратников Навального. Несмотря на то, что заседание было объявлено открытым и гласным, на нем присутствовали только телеканалы Life News и "Россия", указала она и призвала журналистов требовать у УВД аккредитацию.