”Победное” возвращение. Как российские власти превратили прилет Навального в шоу и парализовали два аэропорта

Ближе к 19:20 обстановка начала накаляться — рейс задерживался. На сервисе FlightRadar24 стало видно, что самолет ”Победы” свернул на юг. В это же самое время во ”Внуково” объявили о закрытии неба. Пресс-служба пару часов спустя объяснит, что у колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Мой рейс на Воронеж тоже порядочно задержан.
В Москве еще три аэропорта, не считая военных. Журналисты тут же начали прикидывать, куда лучше выезжать — цены на такси из аэропорта выросли в несколько раз.
- Может, поедем в ”Жуковский”? Он вроде военный, скорее всего туда?
- Да нет, наверняка в ”Шереметьево”, там хаб ”Аэрофлота”, а ”Победа” их ”дочка”.
- А может его сейчас в Курган? И там сразу примут? — рассуждают две пожилые сторонницы политика, затесавшиеся между журналистами и силовиками.
В итоге на табло появилась информация о том, что несколько рейсов летят в ”Шереметьево”. Некоторые сторонники успели добраться туда, но далеко не все: полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа — работала только одна полоса. Выезд из ”Внуково” на время перекрыли.
Несмотря на прогнозы в телеграм-каналах, Навального не сняли прямо с трапа самолета — он прошествовал к автобусу и даже успел устроить импровизированный брифинг для летевших с ним журналистов на фоне большой растяжки с изображением Кремля. ”Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться”, — заявил он.
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