”Победное” возвращение. Как российские власти превратили прилет Навального в шоу и парализовали два аэропорта

Сторонники Навального объявили, что намерены встречать негласного лидера оппозиции в аэропорту сразу же после того, как он сам в среду анонсировал свое возвращение в соцсетях. Алексей сообщил, что прилетит лоукостером с говорящим названием ”Победа”.

Готовиться к прилету ”малоизвестного блогера” российские власти тоже стали заранее. 29 декабря Следственный комитет РФ возбудил дело о мошенничестве — якобы Навальный украл 588 млн рублей из пожертвований в его Фонд борьбы с коррупцией. Днем ранее Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что обратиться в суд, если Навальный не явится утром 29 декабря на контроль в рамках условного срока, который он отбывает по ”делу Ив Роше”. Несмотря на то, что испытательный срок истекал 30 декабря, это не помешало ФСИН объявить Навального в федеральный розыск. Не остановило их и то, что Европейский суд по правам человека признал приговор по этому делу произвольным и необоснованным, а Алексей вместе со своим братом Олегом получили от российских властей компенсацию в 45 тыс. евро. Именно по делу ”Ив роше” Навальный по итогу и был задержан.

15 января сотрудники полиции вручили предостережения прокуратуры о ”недопустимости массовых акций” в аэропорту ряду сотрудников штаба Навального и столичным оппозиционерам. Вечером в субботу полицейские сняли с поезда в Москву координатора петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову и еще двух активистов, изъяли машину координатора ”Открытки” в Ленинградской области Дмитрия Скурихина, на которой тот собирался ехать в Москву. В ночь с субботы на воскресенье вдоль ”Внуково” выстроились несколько десятков автозаков. Администрация аэропорта на запросы телевизионщиков о разрешении съемки ответила отказом, объяснив это мерами против коронавируса.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

Провластные провокаторы из движения SERB (известны нападениями на оппозиционеров и срывом выставок, в 2017 году они брызнули Навальному в лицо зеленкой, из-за чего он получил химический ожог глаза) пообещали встречать Навального с ”тортами и зеленкой”, но в итоге их в аэропорту замечено не было. Зато власти постарались создать вид, будто столпившиеся в зоне прилета ”Внуково” люди собрались здесь вовсе не ради Навального, а встречать поп-певицу Ольгу Бузову — ребята держали в руках цветы и плакаты и отказывались от комментариев журналистам, а в какой-то момент начали хором репетировать песню певицы. В последствии Бузова, самолет которой тоже сел в ”Шереметьево”, в своем Instagram фактически открестилась от акции ”в ее поддержку”: ”До меня доходят разные слухи. Приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди, понятно, что популярнее меня только один человек. Но вся достоверная информация только на моей странице, и меня могут встречать поклонники, но о том, во сколько будет прилет, знало только три человека”, — сказала она в сториз.