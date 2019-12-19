ГЛАВНОЕ: В Москве у здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу. Убиты сотрудник ФСБ и нападавший

Телеграм-канал LifeShot пишет, что силовики нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке. Приехали саперы.
Росгвардия оцепляет район перестрелки.
Телеканал Russia Today представляет такую версию развития событий
По данным RT стрельба в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, 23 произошла в 18.10.
Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.
Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19.15, преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности убитых устанавливаются. По предварительным данным спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт.
По сведениям LifeShot от источников в экстренных службах, всего с 18 часов вечера, когда началась стрельба, убиты четыре человека.
Корреспондент "Медузы" с места событий сообщает, что в 19:37 по Московскому времени (в Таллинне на час меньше) в сторону приемной ФСБ выдвинулась группа захвата — около 20 человек с подвязками на плече в черной униформе с щитами.
В 19:45 МСК движение в центре российской столицы нормализовано.
Ведущие российские телеканалы ”Россия 1” и Первый канал пока ничего не сообщили зрителям о происходящем в центре Москвы (18.49 Таллиннского времени).
В Минздраве ”Интерфаксу” сообщили, что двое сотрудников ФСБ получили ”крайне тяжелые” ранения.
Baza пишет, что в результате стрельбы также пострадал один простой прохожий. У него касательное ранение ноги, его жизни ничто не угрожает.
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