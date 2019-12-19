Главред эстонского "Спутника" пожаловалась Владимиру Путину — в Эстонии над ними издеваются

Елена Черышева пожаловалась Путину на Эстонию. По словам журналистки, над "Спутником" ”издеваются” в стране.

Черышева рассказывает об ”экономической блокаде” работы агентства и преследовании сотрудников агентства — их в том числе заставляют разорвать трудовые отношения с МИА ”Россия сегодня”. Вопрос: что может сделать российское государство для российских журналистов, которые ”борются с цензурой на Западе”.

Путин ответил, что, к сожалению, может сделать немного. "Вы делаете многое, то, что вы сказали, не может пройти незамеченно. Когда я слышу такое, они меня удивляют, нас постоянно пытаются обвинить в смертных грехах, в том числе давлении на независимые СМИ.

А сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют, это удивительный цинизм. Но принятие мер на государственном уровне, связанное с ограничениями, будет мало эффективным. Это лить воду на мельницу тех, кто хочет растаскивать наши страны, наши народы. Как бы ни было неприятно, надо добиваться возможности работать в этих странах, которые боятся правды, которую вы несете. Иначе нельзя понять, почему препятствуют вашей деятельности — видимо, боятся вашего влияния на умы людей. А мы будем делать все, чтобы поддержать вас так, чтобы не повредить межгосударственным отношениям".