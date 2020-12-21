ФСБ прокомментировала разговор Навального с предполагаемым отравителем

"Размещенное Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", — заявили в Центре общественных связей ФСБ России в понедельник, 21 декабря.

Как отметили ведомстве, "использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях". Этот метод позволяет "исключить возможность установки реальных участников разговора". Кроме того, в ФСБ заявили о проведении проверки в этой связи. По ее результатам будет дана процессуальная оценка, отмечается далее.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю

Ранее в тот же день Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников своего отравления. Под видом помощника секретаря СБ РФ Николая Патрушева он позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к отравлению оппозиционера. Звонок был сделан за несколько часов до публикации результатов расследования 14 декабря.

Предполагаемый Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Германию, чтобы забрать ее для устранения следов боевого отравляющего вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения — Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Он называет и еще одного участника операции — Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии — метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.