Навальный дозвонился одному из своих предполагаемых отравителей из ФСБ и даже поговорил с ним

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?

Номера телефонов сотрудников ФСБ были в распоряжении расследователей. За несколько часов до публикации расследования Навальный позвонил на номер, принадлежащий военному химику Константину Кудрявцеву, использовав программу, изменяющую входящий телефонный номер.

Что рассказал предполагаемый сотрудник ФСБ своему собеседнику, смотрите в видео, начиная с 7-й минуты!

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