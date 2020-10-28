ВИДЕО | DELFI В АРМЕНИИ: В пунктах помощи на улицах Еревана беженцам из Карабаха помогают даже дети

“Мы начали инициативу “Рядом с армией”, но у нас есть еще тыл — люди, которые приезжают из Арцаха и нуждаются в помощи”, — говорит активист и инициатор помощи Степан Авагян.

Риелтор Сергей Оганесян, который в свободное от работы время помогает волонтерам, говорит, что многие его клиенты бесплатно предоставляют жилье беженцам из Карабаха.

Одна из волонтеров — девочка София. Она говорит, что помогает волонтерам уже пятый день.

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