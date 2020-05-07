Президенты стран Балтии: искажение событий Второй мировой войны работает на размывание основ современной Европы

Заявление президентов стран Балтии от 8 мая
1. Мы, президенты Эстонии, Латвии и Литвы, отмечаем 75 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе и чтим память всех жертв и самопожертвование солдат союзников, которые 8 мая 1945 года низложили нацистский режим, освободив многие страны Европы от оккупации и покончив с ужасами Холокоста.
2. После войны для признания необходимости основанного на правилах международного порядка и всестороннего сотрудничества была создана Организация Объединенных Наций, призванная защищать мир, безопасность и общие ценности. Западная Европа начала проводить в жизнь представление о единой и свободной Европе, основанное на мире, демократии, принципах правового государства и правах человека. Краеугольными камнями новой Европы стали Европейский Союз, НАТО и Римский договор.
3. Для народов Центральной и Восточной Европы окончание Второй мировой войны, к сожалению, не означало наступления свободы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда государства Балтии были силой присоединены к Советскому Союзу.
4. Два беспощадных диктатора — Гитлер и Сталин — поделили Европу на регионы влияния между нацистской Германией и Советским Союзом на основании секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года Советский Союз на основании этого пакта и договора о дружбе и границе между Германией и Советским Союзом оккупировал и аннексировал Эстонию, Латвию и Литву.
5. Центральная и восточная часть мирового континента почти на полвека осталась под властью коммунистов. Советский Союз использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль.
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