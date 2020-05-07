Президенты стран Балтии: искажение событий Второй мировой войны работает на размывание основ современной Европы

Завтра исполняется 75 лет с момента окончания Второй мировой войны. В совместном заявлении президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседы отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников, которые 8 мая 1945 года низложили нацистский режим, освободив многие страны Европы от оккупации и покончив с ужасами Холокоста.

Главы стран Балтии напоминают, что для народов Центральной и Восточной Европы окончание Второй мировой войны, к сожалению, не означало наступления свободы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда государства Балтии были силой присоединены к Советскому Союзу.

”Центральная и восточная часть мирового континента почти на полвека осталась под властью коммунистов. Советский Союз использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль”, — говорится в совместном заявлении, в котором выражается благодарность тем более чем 60 государствам, которые никогда не признавали советскую оккупацию в Эстонии, Латвии и Литве.

Сегодня страны Балтии являются неотъемлемой частью Европейского Союза и НАТО, но трагических событий прошлого забывать нельзя: ”Мы решительно осуждаем концепцию регионов влияния и требуем равенства всех народов. Международная безопасность требует постоянного соблюдения международного права и установленных норм, а также территориальной целостности всех суверенных государств и безусловного уважения права организации собственной безопасности и вступления в объединения и союзы”, — говорится в совместном заявлении. ”НАТО по-прежнему является основой коллективной безопасности наших стран, и трансатлантическая связь имеет жизненно важное значение с точки зрения безопасного и стабильного будущего Европы. Мы верим, что ценности западной демократии и наше единство гарантируют будущее стран Балтии и всех народов Европы”, — подчеркнули государственные главы Эстонии, Латвии и Литвы.