Премьер-министры Балтийских стран выразили озабоченность насилием и репрессиями в Беларуси

Премьер-министры выражают глубокую озабоченность насильственным подавлением мирных протестов и политическими репрессиями властей против оппозиции после белорусских президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными. Премьер-министры призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов. Премьер-министры призывают Республику Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей.

Премьер-министры также призывают Европейский союз найти возможности ввести санкции против должностных лиц, ответственных за применение насилия, не наказывая при этом народ Республики Беларусь за действия его руководства. Также важно, чтобы ЕС нашел пути и способы оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе.