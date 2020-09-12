Полиция Латвии не будет проводить специальные рейды для контроля лиц, прибывших из Эстонии

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите, полиция, как и ранее, продолжит работать в усиленном режиме, обеспечивая выполнение правил правительства о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Полиция получает от Государственной пограничной охраны (ГПО) анкеты лиц, прибывших в Латвию, с обязательством соблюдать самоизоляцию, но это распространяется только на тех людей, кто для прибытия в Латвию воспользовался международным пассажирским транспортом.

Пресс-секретарь ГПО Кристине Петерсоне сообщила, что ГПО не восстановила пограничный контроль на границе Латвии и Эстонии, но повседневно ведет иммиграционный контроль на внутренних границах и в случае необходимости поддерживает Госполицию.

Самоизоляцию не должны соблюдать лица, пересекающие Латвию транзитом, то есть в течение 12 часов и без ночевки на ее территории. Для жителей приграничных городов Валка и Валга предусмотрены особые условия.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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