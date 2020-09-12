12.09.2020, 10:31

Полиция Латвии не будет проводить специальные рейды для контроля лиц, прибывших из Эстонии

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EST 9
Eesti-Läti
Eesti-Läti Foto: Rauno Volmar

После того, как Эстония попала в список стран, по приезде из которых в Латвии нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, полиция продолжит обеспечивать контроль над приезжими, но специальных рейдов рядом с границей проводить не будет, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите, полиция, как и ранее, продолжит работать в усиленном режиме, обеспечивая выполнение правил правительства о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Полиция получает от Государственной пограничной охраны (ГПО) анкеты лиц, прибывших в Латвию, с обязательством соблюдать самоизоляцию, но это распространяется только на тех людей, кто для прибытия в Латвию воспользовался международным пассажирским транспортом.

Пресс-секретарь ГПО Кристине Петерсоне сообщила, что ГПО не восстановила пограничный контроль на границе Латвии и Эстонии, но повседневно ведет иммиграционный контроль на внутренних границах и в случае необходимости поддерживает Госполицию.

Самоизоляцию не должны соблюдать лица, пересекающие Латвию транзитом, то есть в течение 12 часов и без ночевки на ее территории. Для жителей приграничных городов Валка и Валга предусмотрены особые условия.

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