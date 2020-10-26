Немецкие СМИ: гибель парома "Эстония". Спор между Таллинном и Стокгольмом

Эстония настаивает на необходимости новых погружений к месту кораблекрушения. В Швеции медлят, ссылаясь на закон о покое захоронения, пишет DW.
Впервые за несколько лет три страны — Эстония, Швеция и Финляндия — ведут переговоры о начале нового расследования крупнейшей морской катастрофы в истории послевоенной Европы, унесшей жизни 852 человек. Поводом к возобновлению диалога о причинах гибели парома "Эстония" стал вышедший этой осенью документальный сериал Discovery Networks "Находка, которая меняет все". Его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой ранее было неизвестно. В свете новой информации Таллинн настаивает на необходимости новых погружений. Однако в Стокгольме медлят, ссылаясь на особенности шведского законодательства.
Паром "Эстония" и закон о покое захоронения
В 1995 году Эстония, Швеция и Финляндия заключили соглашение о ненарушении покоя погибших. Кроме того, в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры. Этот запрет, по оценке эстонских властей, мешает проведению дополнительного расследования. Поэтому Таллинн и добивается его отмены.
"К парому ведь не отправляются расхитители гробниц или какие-то чужаки, которые хотят вывезти останки погибших или их имущество. Смысл идеи о покое захоронения заключается именно в защите от подобных случаев, а не в сокрытии чего-либо от официальных следственных органов", — указывает советник министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу Март Луйк.
В беседе с корреспондентом DW он рассказал, что сейчас Эстония пытается убедить шведов в том, "что так не должно быть". Надежда у Эстонии есть. "Переписка со Швецией показывает, — заявил Март Луйк, — что они прекрасно понимают, что именно нужно изменить".
Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в своем недавнем заявлении не исключил, что в закон о покое захоронения внесут изменения, если их одобрят эксперты. Однако пока, как отметили в пресс-службе министра, говорить об этом "очень рано". "Я думаю, все согласны с тем, что мы должны дать экспертам время для анализа новых материалов и выслушать их мнение о том, что следовало бы предпринять дальше. Мы не исключаем никаких мер для расследования новых обстоятельств, но важно все сделать в правильном порядке", — сказал в интервью DW пресс-секретарь Дамберга Пер Стренгберг.
Почему Эстония настаивает на погружении к месту крушения
Документальный сериал, раскрывший неизвестные ранее детали, вызвал у экспертов и новые вопросы, и сомнения. Март Луйк был одним из первых, кто ознакомился с отснятыми материалами еще до экранизации сериала. Он просмотрел эти кадры вместе с учеными из Таллиннского университета и Норвежского института естественных и технических наук, а также со специалистами судостроительной компании Baltic Workboats.
Как свидетельствует составленный по итогам анализа отчет, четырехметровая пробоина в корпусе стала не единственным повреждением, попавшим в объектив подводной камеры: эксперты заметили на правом борту судна еще одно отверстие. Кроме того, они обнаружили на дне груды крупных камней, которые, по их оценке, могли послужить причиной повреждений корпуса. В сериал эти кадры, однако, не вошли.
"В этом плане для нас это не совсем надежный материал. Мы не утверждаем, что они (авторы фильма. — Ред.) что-то скрывают, но это означает, что нужно провести новые съемки по всему периметру парома и всего дна вокруг", — подчеркивает Луйк.
"Сейчас на основании этого видео нельзя, во-первых, окончательно сказать, что послужило причиной обнаруженного повреждения, — продолжает он, — а во-вторых, эти кадры не дают нам оснований оспорить официальное заключение международной комиссии о причинах катастрофы. Чтобы это сделать, необходимо тщательно изучить дело".
Чего добиваются родственники жертв крушения "Эстонии"
Эстония, направившая специалистов для просмотра видеоматериалов еще до экранизации фильма, заняла активную позицию и сразу после его выхода в свет. Именно она призвала Швецию и Финляндию оценить новые факты и при необходимости пересмотреть результаты официального расследования причин крушения международной комиссией, завершенного в 2009 году. "Мы хотим начать дополнительное расследование как можно скорее, чтобы получить ответы на все вопросы, которые возникли в связи с новой информацией", — заявил в начале октября премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Примечательно, что всего за год до этих событий отношение эстонских властей к расследованию катастрофы было другим. Тогда родственники жертв и выжившие пассажиры парома выиграли судебный процесс против эстонского правительства. Суть жалобы заключалась в том, что власти несколько лет игнорировали их ходатайство о возобновлении расследования причин гибели "Эстонии".
Суд тогда обязал правительство выработать позицию по этому вопросу, и премьер Ратас пообещал принять решение о возобновлении расследования, однако, несмотря на давление родственников погибших, власти продолжали действовать достаточно вяло. Лишь после выхода в свет документального фильма в сентябре этого года, вызвавшего новую мощную волну требований возобновить расследование, правительство перешло к активным действиям.
Гибель парома "Эстония"
Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек удалось спасти только 138, позже один из них умер в больнице. 852 человека погибли. После кораблекрушения власти трех стран приняли решение не поднимать тела на поверхность, а позднее — засыпать остов судна камнями и песком и объявить его местом захоронения. Это объяснили необходимостью защитить погибших от мародеров.
На погружения к месту катастрофы был наложен строгий запрет. Беспрецедентные меры в отношении судна, затонувшего в мирное время, породили всевозможные теории заговора и недоверие к выводам официального расследования.
Родственники погибших и выжившие пассажиры парома на протяжении многих лет добивались пересмотра официальных выводов, согласно которым причиной затопления стал оторвавшийся от корпуса парома носовой визор — поднимающийся "козырек" в носовой части для въезда и выезда машин. По официальной версии, водные массы хлынули в проем и затопили автомобильную палубу. Паром длиной в 155 метров затонул меньше, чем за час.
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