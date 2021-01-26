На строительном объекте в Финляндии произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших есть и эстонцы

Генеральный подрядчик объекта Skanska принял решение о закрытии, чтобы изучить ситуацию и предотвратить дальнейшее заражение, пишет Helsingin Sanomat.
По сообщению регионального руководителя Skanska Infra Oy Пекки Рясянена, к сегодняшнему утру инфекция была обнаружена примерно у 20 человек, еще около 20 работников должны отправиться на карантин.
Все работники, которые находились на объекте, были направлены на тестирование. Возобновить строительство планируется завтра. Приступить к работе можно будет только в случае отрицательного результата анализа.
На объекте в Кивенлахти в зависимости от конкретного дня работает около 130-150 человек и несколько десятков субподрядчиков.
По словам Рясянена, среди заболевших есть и финны, и иностранцы.
”Точно по национальностям я сгруппировать не могу, но эстонцы там были”, — сказал Рясянен.
Источник заражения пока неясен. Также неизвестно, идет ли речь о новой мутации коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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