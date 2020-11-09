Луйк: мы — миллионная страна под боком России, отношения с США крайне важны

"Мы — миллионная страна под боком России. Принимая во внимание геополитическую ситуацию Эстонии, наши отношения с США имеют экзистенциальное значение. Каждый президент США всегда был и всегда будет нашим другом и союзником, а это требует тесных личных и доверительных связей с лидерами США", — передает RusERR слова Юри Луйка со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Мы хорошо знаем нового избранного президента Джо Байдена. Он всегда очень дружелюбно относился к Эстонии. Байден был одним из архитекторов расширения НАТО. Президент Обама и вице-президент Байден также направили в Эстонию американских солдат и истребители сразу после нападения России на Украину. Это не были массовые силы, но они дали четкий сигнал — если вы тронете Эстонию, вам придется иметь дело и с США. Это помогло, Эстонию никто не потревожил", — добавил Луйк.

"На мой взгляд, заявления Марта и Мартина Хельме опасны для безопасности всех нас, включая безопасность их собственных сторонников. Не то чтобы сегодня это имеет большое значение, но это серьезно подрывает договоренности, достигнутые лидерами коалиционных партий несколько недель назад относительно будущего сотрудничества", — подытожил Юри Луйк.

Министр финансов, председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме и министр внутренних дел, вице-председатель EKRE Март Хельме в радиопередаче TRE-raadio высказали сомнения в честности президентских выборов в США. Мартин и Март Хельме считают, что действующий глава государства Дональд Трамп проиграл выборы из-за подтасовок.

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