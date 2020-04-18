Эстонка в Лондоне: мне стыдно видеть, что местные медики не обеспечены даже элементарными средствами защиты

”Мне стыдно наблюдать за тем, как местные медики подвергают свои жизни опасности, в то время как их не обеспечили даже элементарными средствами защиты”, — говорит Сирп.
Также недовольна она и поведением безответственных граждан, которые не уважают остальных и не следуют установленным правилам, сводя на нет все усилия.
Несмотря на то, что официальные меры были приняты 23 марта, по ее словам, многие организаторы мероприятий и владельцы общественных мест уже в начале месяца по собственной инициативе по примеру других европейских стран стали отменять массовые мероприятия и внедрять меры безопасности.
”Сейчас уже многие жителя более или менее привыкли к ограничениям, однако с соблюдением обязательной дистанции в магазинах или на улице порой возникают проблемы. До внедрения последних мер британцы активно посещали пабы и тайно встречались компаниями”, — рассказывает женщина.
”К сожалению, маски носят лишь немногие. Предполагаю, что один-два человека из десяти. В магазинах продавцы тоже не носят. Не знаю, почему: люди до сих пор верят словам правительства, что от масок нет толка, либо просто неоткуда их взять”.
По поводу развлечений Хелен не переживает, так как для встреч с друзьями, культурного досуга и самообразования существует интернет, в котором в сложившихся условиях предлагается очень много всего интересного.
Для посещения магазина Хелен выбирает время, когда там меньше всего народа, но, в основном, заказывает продукты на дом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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