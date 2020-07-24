В аэропорту Осло за магазинную кражу задержали эстонца

По прибытии на место полицейские увидели охранника и мужчину в наручниках.

Выяснилось, что назадолго до этому мужчина, который оказался эстонцем, украл в шести расположенных в аэропорту магазинах вещей на сумму около 10 000 норвежских крон (900 евро), пишет Romerikes Blad.

Стражи порядка доставили эстонца в арестный дом.