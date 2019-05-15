ФОТО | В Петербурге Mercedes с эстонскими номерами сбил на переходе ребенка

Авария произошла на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта.

Машина с эстонскими номерами сбила мальчика, который переходил дорогу на красный свет. После этого автомобиль врезался в столб.

На место прибыла полиция и машина реанимации. Подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.