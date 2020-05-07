Эстонца подозревают в серии краж из автомобилей BMW в Финляндии: ущерб около миллиона евро

Мужчина разбивал окна автомобилей и забирал из салона съемные детали: рули, подушки безопасности, измерительные приборы, средние части центральных консолей, пишет Helsingin Sanomat.

Полиция отмечает, что действовал преступник крайне профессионально. Общая сумма ущерба составляет около миллиона евро. Стоимость украденного, по оценке полиции, - 290 000-320 000 евро.

Преступления начались в конце прошлого года. Полиция обратилась к общественности и попросила помощи. Благодаря поступившей от одного человека информации подозреваемый был задержан в районе Тапиола.

Позже эстонская полиция задержала в Таллиннском порту второго подозреваемого, в распоряжении которого находилось множество запчастей от BMW.

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