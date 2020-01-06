В Польше распространяется птичий грипп. Департамент призывает жителей Эстонии к осторожности

В конце декабря птичий грипп штамма H5N8 был зафиксирован на трех фермах в восточной части Польши, на которых содержится около 40 000 индеек, а также на одной ферме с 13 000 кур в том же регионе, пишет rus.err.ee со ссылкой на Ветеринарно-продовольственный департамент.

Тот же штамм был выявлен в начале января на ферме с 36 000 кур в западной части страны.

Департамент просит жителей Эстонии при посещении Польши не заходить на птицефермы и не привозить с собой птиц и продукцию птицеводства, в том числе мясо птицы и яйца. После контакта с птицами необходимо мыться, а также дезинфицировать одежду и обувь перед возвращением в Эстонию, а грузовой транспорт, посещающий птицефермы или используемый для перевозки птицы, также необходимо дезинфицировать.