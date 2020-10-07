Польша оштрафовала ”Газпром” на 7,6 млрд долларов из-за ”Северного потока-2”

Польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал ”Газпром” и его партнеров за строительство газопровода ”Северный поток-2”. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

”Газпром” оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд), еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта, — на 234 млн злотых ($61 млн). Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell, уточняется на сайте UOKiK.

Регулятор наложил на них максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства. Помимо этого глава UOKiK Томаш Хрустный обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Они могут обжаловать это решение в суде.

”Мы провели разбирательство очень тщательно. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон”, — заявил Хрустный. Решение UOKiK направлено не против конкретных компаний, а против нарушения закона о конкуренции, добавил он.

Разбирательство UOKiK показало, что в ряде соглашений о финансировании проекта, которые компании заключили в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, были прописаны полномочия, в том числе возможность вмешательства в деятельность ”Северного потока-2”. Европейские компании за счет залога акций ”Северного потока-2” стали ”квазиакционерами” проекта, сообщает регулятор. Если бы ”Газпром” не выполнил условия кредитного соглашения, они бы получили акции компании, строящей газопровод.

”Финансирование совместного предприятия участниками газового рынка, а не финансовыми институтами доказывает наличие общих экономических интересов у всех этих субъектов. Без участия этих структур ”Северный поток-2” не смог бы функционировать и реализовывать проект по строительству газопровода на территории Европейского союза”, — сказал глава UOKiK.