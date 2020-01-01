На Украине минимальная зарплата повышается до 200 долларов

В последний раз минимальную зарплату на Украине повышали до 180 долларов.

Также с 1 января вырастет прожиточный минимум — до 2027 гривен (около 87 долларов). Всего этот показатель в течение года будет увеличиваться три раза и к концу года вырастет на 7,4% — до 2189 гривен (около 94 долларов).

Пенсии с начала года расти не будут, минимальный размер останется на уровне декабря 2019 года — 1638 гривен (около 70 долларов). Однако следующий этап их повышения запланирован на 1 июля, тогда минимальная пенсия составит 1712 гривен (около 74 долларов), а с 1 декабря — 1769 гривен (около 76 долларов).

Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%.