ФОТО | Земля и здания легендарного производителя кометики Dzintars продаются за 6,9 млн евро

На продажу выставлена находящиеся в Зиепниеккалнсе по адресу ул. Малу, 30, территория производства и расположенная на ней коммерческая застройка: земельный участок общей площадью 65 300 квадратных метров и здания общей площадью 48 000 квадратных метров. Территорию застройки образуют 52 здания: административное здание, производственные здания, склады, хозяйственные здания, технические здания, мастерские. Продажей имущества занимается компания Immostate.

Главные корпуса здания находятся в хорошем состоянии: если производство и не будет продолжено, здесь можно устроить индустриальный парк с офисами и складами, которые сейчас популярны и пользуются спросом как в Латвии. Расположенные на территории устаревшие непригодные здания можно реконструировать или снести, создав офисы класса C или склады.

Сейчас на территории находится движимое имущество, принадлежащее бывшему производству Dzintars, которое состоит из оборудования для производства парфюмерии и косметики, а также транспорта и другого имущества, в общей сложности 749 единиц. Все движимое имущество можно приобрести за определенную сертифицированным оценщиком сумму — 534 300 евро. Однако приоритетом является недвижимая собственность, отмечает руководитель Immostate Илзе Мазуренко.