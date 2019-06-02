ВИДЕО: Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет. Итальянское агентство AGI сообщает о пяти пострадавших.

#BREAKING At least five people were injured after the MSC Opera cruise ship collided at the San Basilio pier in #Venice with a small boat, La Repubblica reports. pic.twitter.com/ATyAoOOiSa — EHA News (@eha_news) 2 июня 2019 г.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, как лайнер врезается в теплоход, некоторое время тащит его по инерции вдоль причала и затем останавливается. Происшествие вызвало панику среди оказавшихся на причале пассажиров.

По предварительным данным, столкновение было связано с поломкой лайнера. Его отнесло течением к причалу.