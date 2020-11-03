Теракт в Вене совершил 20-летний сторонник ИГ. Он отсидел срок в Австрии за терроризм и был освобожден условно-досрочно

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии. Австрийское агентство APA приводит его полное имя — Фейзулай Куйтим.

25 апреля 2019 года Куйтима приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам ”Исламского государства”. 5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Ранее в полиции говорили, что теракт в Вене совершил ”как минимум один исламистский террорист”, симпатизировавший ”Исламскому государству”.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени преступник или несколько преступников открыли стрельбу по прохожим в шести разных местах в центре Вены, расположенных недалеко друг от друга. По данным полиции, Фейзулай Куйтим был вооружен длинноствольным оружием, пистолетом и мачете. Кроме того, у него был муляж пояса со взрывчаткой. Спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени, 20-летнего нападавшего убили сотрудники спецподразделения австрийской полиции WEGA. Как минимум один из преступников, отмечает Kurier, стрелял из автомата Калашникова, Kronen Zeitung пишет, что это был Фейзулай Куйтим.

В результате теракта погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Известно, что одна из жертв теракта работала официанткой. Еще 17 человек, в том числе 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. У большинства пострадавших огнестрельные ранения, у некоторых из них — ножевые ранения. Семеро пострадавших в критическом состоянии. Россиян среди пострадавших нет, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

В полиции допускают, что несколько преступников могут оставаться на свободе. В МВД Австрии говорят о максимум четверых нападавших. Полиция провела 15 обысков у тех, кто знал Куйтима, несколько человек арестовали. Кроме того, обыск провели в доме убитого террориста.

Перед нападением Фейзулай Куйтим опубликовал в инстаграме фотографию, где он изображен с двумя видами оружия, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. В полиции пока не подтверждали информацию о том, что перед нападением Куйтим присягнул на верность ”Исламскому государству”. Как ранее сообщила Рита Кац, глава группы SITE Intelligence Group, отслеживающая активность террористов, в сети распространили фотографию, на которой якобы изображен предполагаемый террорист. Снимок сопровождала клятва лидеру ИГ Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши.