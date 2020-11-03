ФОТО и ВИДЕО | Стрельба в центре Вены: есть убитые и раненые. Канцлер назвал инцидент "отвратительным терактом"

В результате теракта в центре Вены погибли три человека, еще 15 ранены. Полицейские застрелили нападавшего, являвшегося сторонником ИГ. Идут поиски предполагаемых сообщников.

Террористическая атака в Вене совершена, по меньшей мере, одним исламистом, заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Застреленный нападавший был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщил он на пресс-конференции ранним утром во вторник, 3 ноября.

В квартире исламиста был произведен обыск, в городе продолжается спецоперация, в которой участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов. По словам Нехаммера, следствие исходит из того, что у нападавшего были сообщники. В данный момент ведется интенсивное расследование в окружении преступника. Полиция Вены также сообщила о проведении анализа многочисленных записей видеокамер.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Глава МВД призвал жителей Вены избегать центра города и по возможности оставаться дома. Родителям рекомендовано не пускать детей в школу.

Три человека погибли, 15 раненых

Между тем число погибших в результате теракта возросло до трех. Жертвами стали двое мужчин и одна женщина, сообщила полиция. Кроме того, ранения получили еще 15 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Один нападавший был застрелен полицейскими. Он был вооружен автоматом и имел на теле муляж пояса смертника.

Стрельба в столице Австрии началась около 20.00 по местному времени. Злоумышленники, вооруженные винтовками, открыли стрельбу в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги.

Нападение было терактом

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены терактом. "Наша полиция решительно выступит против преступников, совершивших это отвратительное террористическое нападение", — написал он в микроблоге Twitter. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в Вене атакой на дружественную страну. "Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападение совершено на дружественную страну", — подчеркнул он.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель назвал стрельбу в Вене подлым преступлением против человеческой жизни и гуманных ценностей. "Мои мысли вместе с жителями Вены, с теми, кто стал жертвой ужасного нападения сегодняшним вечером", — заявил Мишель. "Мы крепче насилия и ненависти", — отметила в тот же вечер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.