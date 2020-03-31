На хоккей пускают с 18 лет, открытые границы и парад на 9 мая. Как живет Республика Беларусь без карантина

Официально у нас выявлено 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели. Оперативная информация ЗДЕСЬ. Сегодня утром умер мужчина, анализ которого был положительным. Возможно, это первая смерть от коронавируса в стране.

Границы Беларуси все еще открыты, формально к нам может приехать любой человек. Хотя все страны вокруг свои границы закрыли. Уехать мы никуда не можем, многие самолеты и поезда отменили.

Медики постят фото с призывом остаться дома и никуда лишний раз не ходить. Но часть людей не отпускают с работы. Никаких централизованных выходных не объявляли, эта неделя у нас вообще шестидневная — работаем и в субботу (это перенос выходного с апреля).

Многие мои знакомые работают из дома, получается такая полуподпольная удаленка по договоренности с начальством.

Официального карантина нет. На этой неделе у школьников каникулы по расписанию, до этого были уроки. В вузах непонятно: у кого-то есть пары, где-то убрали только поточные лекции, кто-то учится дистанционно. Моя мама преподаватель, у нее сейчас пары по расписанию — ей надо либо приходить в колледж каждый день, либо увольняться. Она работает.

” На футбол пускают всех, на гандбол - никого, а на хоккей - только с 18 лет. Возможно, там вирусы передаются по-разному.

Многие концерты отменили, запретили кальяны в кальянных. А вот общепит продолжает работать, торговые центры открыты.

Я стараюсь никуда не ходить без необходимости, передвигаться на такси или пешком. Когда в последний раз была в метро — людей было немного, часть в масках.