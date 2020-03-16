"Не надо паники. Трактор вылечит всех". Огненная речь Александра Лукашенко о короновирусе

Рецепт президента прост - нужно ехать в село и работать на тракторе.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе, - рассказал Лукашенко на встрече - Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки мыть. Это тоже полезно, но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит.

Lukashenko is the embodiment of Belarussian tropes. "No need to panic. You just need to work. Especially now, in the countryside. It's nice to watch on TV: people work on the tractor, no one talks about the virus. There the tractor will cure everyone! The field heals everyone!" pic.twitter.com/yCFqgNb0Fr — Jonny Tickle (@jonnytickle) March 16, 2020

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!