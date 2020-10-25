Глава дипломатии ЕС назвал слова Эрдогана о Макроне неприемлемыми

Глава дипломатии ЕС назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми

"Замечания президента Эрдогана в отношении президента Макрона неприемлемы. Призываю Турцию прекратить (раскручивать) эту опасную спираль конфронтации", — написал Боррель на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 октября.

Накануне, говоря об отношении Макрона к мусульманам и исламу, Эрдоган заявил на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития, что президенту Франции необходимо "лечиться". "Какая проблема у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами?, — заявил он. — Что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя так по отношению к миллионам людей, живущих в его стране и исповедующих иную веру?"

Уже после призыва Борреля к деэскалации, 25 октября, турецкий лидер повторил свое высказывание в адрес Макрона. В выступлении по одному из телеканалов президент Турции заявил, что французский президент "днем и ночью одержим Эрдоганом", поэтому ему "действительно необходимо провериться" у психиатра.

Франция отозвала посла в Турции

Одним из поводов для словесных выпадов Эрдогана стало высказывание Эмманюэля Макрона во время панихиды по обезглавленному исламистом французскому учителю о том, что Франция будет защищать секулярные ценности и противостоять исламистам. Макрон пообещал представить 9 декабря соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Он также пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей и переработать закон 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства.

Спустя несколько часов после первого выступления Эрдогана Париж отреагировал на его высказывания, назвав слова президента Турции "неприемлемыми". "Грубость и эксцессы — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, потому что он опасен во всех отношениях", — отмечалось в сообщении. Франция также отозвала из Анкары своего посла для консультаций.