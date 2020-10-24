Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику, Франция отозвала посла из Анкары

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. Глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей. Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам <...> от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

"Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики", — сказал Эрдоган во время выступления в городе Кайсери, трансляция велась в Twitter президента.

После слов Эрдогана Франция отозвала посла из Анкары, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить – это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления", — цитирует Франс Пресс администрацию французского лидера.

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