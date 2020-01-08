ФОТО И ВИДЕО | В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 170 человек — все погибли

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.

Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. По сообщению украинской авиакомпании, все 168 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета. Авиалайнер вылетел из аэропорта в 05.12 (мск).

США запретили своим самолетам летать над Ираном и Ираком

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов.