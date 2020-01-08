08.01.2020, 12:26

Многие авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток и не будут летать над Ираном

 (7)
EST 6
AIR France'i lennuk Pariisi Charles de Gaulle'i lennuväljal.
AIR France'i lennuk Pariisi Charles de Gaulle'i lennuväljal.Foto: Scanpix, REUTERS

Несколько авиакомпаний объявили, что будут избегать воздушного пространства Ирана, кроме того, перевозчики отменяют рейсы на Ближний Восток. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой CNBC.

Так, о приостановке полетов над Ираном сообщили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines. Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai.

По данным Bloomberg, маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Как пишет Reuters, рейсы Урумчи — Тегеран отменила China Southern Airlines. Не будет летать над Ираном и Ираком Air France, передает CNN.

Читайте также:

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, пишут ”Ведомости”.

Проходящих над Ираном маршруты поменяют ”Уральские авиалинии” и S7, передает ТАСС.

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

Украина также приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читайте также: