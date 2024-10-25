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Здесь вы можете найти последние новости со ссылкой на данную тему Зимнее время.
11
статей
ОПРОС | Как на вас влияет переход на зимнее время?
(28)
25.10.2024, 17:30
Имейте в виду! В следующее воскресенье Эстония переходит на зимнее время
(8)
22.10.2023, 19:50
Эстония перешла на зимнее время. Вы за перевод часов? Опрос RusDelfi
27.10.2019, 12:30
Работая в ночь на это воскресенье, вы можете получить один дополнительный час труда
25.10.2014, 18:20
Госдума установила в России зимнее время
01.07.2014, 16:31
Edelaraudtee меняет расписание некоторых поездов
27.10.2013, 15:45
Кадри Паас, редактировала Маргарита Корнышева
Ночью Эстония перешла на зимнее время: не забудьте перевести стрелки часов!
27.10.2013, 09:45
Госдума попросила Медведева вернуть зимнее время
26.12.2012, 19:15
Россия не переводила время: сообщается о проблемах с электроникой
30.10.2011, 09:46
В ночь на воскресенье Эстония перешла на зимнее время
30.10.2011, 09:14
Читатель Delfi: какой болван придумал переводить часы?
02.11.2010, 06:52
mrmf666
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