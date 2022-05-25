ВИДЕО | Танцевальный фестиваль J-fest в Йыхви. Впечатления участников: от "плохо" до "отлично"

В Йыхви запустили новый формат танцевального фестиваля J-Fest, где сразились 15 команд из Эстонии и Латвии! На Showcase edition зрители смогли насладиться яркими групповыми танцевальными номерами. Начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками. Репортер RusDelfi попросила участников поделиться эмоциями. Кто-то был готов "рвать", а кто-то был не настолько доволен выступлением.

Смотрите видео с мероприятия выше!

Уже на этой неделе пройдет еще 3 мероприятия от J-Fest:

27.05 J-Fest: Conference, Tallinn

На конференции будут выступать представители танцевального мира Эстонии, будут подниматься и обсуждаться острые проблемы связанные с танцами и культурой.

28.05 J-Fest: Battle, Tallinn

На баттлах будет много соревновательной энергии, где топовые танцоры Эстонии и Европы будут биться в разных уличных танцевальных направлениях. Hip-Hop, Dancehall, Breaking, Experimental и другие танцевальные направления будут представлены в этот день. Ну и, конечно, яркие шоукейсы от топовых судей.

Билеты на баттлы можно приобрести ЗДЕСЬ.

29.05 J-Fest x Tingz Ball, Tallinn

Ну а Vogue Ball окунет вас в мир моды, гламура и эпатажа. Лучшие танцоры в роскошных костюмах сразятся друг с другом в разных категориях. Для создания шикарной атмосферы бала зрители должны будут тоже соблюсти соответствующий дресс-код, близкий к тематике J-Fest 2022. Подробную информацию можно найти в Instagram мероприятия @j.fest2022 и в Facebook.

Билеты на бал можно приобрести ЗДЕСЬ.

Фото с мероприятия можно посмотреть здесь!