CША выделили $40 млрд на оружие и другую помощь Украине. Почему это важно и что получит Киев

Байден изначально попросил у конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине, однако после обсуждения эта сумма была увеличена. Значительная часть пакета помощи будет направлена на поставки Украине вооружений, необходимых ей для противодействия российской армии.

Власти Украины - также как министр обороны США и глава Госдепа - настаивали, что решение о выделении средств необходимо принять как можно быстрее, поскольку 19 мая должны были закончиться средства, необходимые для отправки Киеву вооружений. Сегодняшнее голосование означает, что закон был принят до истечения этого срока.

Закон о выделении помощи Украине был принят конгрессом еще 10 мая, однако его утверждение в Сенате несколько затормозилось после того, как республиканский сенатор Рэнд Пол заблокировал процедуру быстрого одобрения. Хотя Демократическая партия имеет большинство в обеих палатах американского парламента, для экспресс-прохождения через сенат требуется единогласное решение всего его состава.

В своем "Твиттере" президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь. "Приветствую утверждение Сенатом законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год, - написал он. - 40 млрд долларов - это весомый вклад США в возобновление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом".

Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что выделяемые средства необходимы Украине, которая "борется за выживание". "Приняв этот срочный закон, сенат теперь может сказать украинскому народу, что помощь уже идет, настоящая помощь, значительная помощь, помощь, за счет которой украинцы одержат победу", - сказал Шумер.

За проголосовало 86 сенаторов, против - 11 (все они - республиканцы). Теперь законопроект отправится на подпись к президенту США Джо Байдену; как ожидается, он подпишет его в течение ближайших часов, чтобы выделение помощи Украине началось незамедлительно. По данным телекомпании Си-эн-эн, для этого документ самолетом будет доставлен главе Белого дома в столицу Южной Кореи Сеул, где он находится с визитом.

Впрочем, такое межпартийное единство может быстро закончиться. Республиканцы, которые выступили против пакета для Украины, заявили, что озабочены постоянными огромными расходами на помощь в ведении войны в другой стране - в особенности в момент, когда сами американцы переживают непростые времена в экономике.

Демократы и большинство республиканцев объединились, чтобы помочь воюющей Украине и выделить ей самый большой пакет с начала войны. С его учетом общий объем американской помощи Киеву за последние два месяца составит около 54 млрд долларов.

Американские законодатели обычно не слишком охотно соглашаются друг с другом, но помощь Украине стала редким случаем проявления межпартийного единства.

Принцип работы ленд-лиза - такой же, как в начале 1941 года, когда США поставляли на таких условиях оружие и многие другие жизненно важные товары своим союзникам: изначально Великобритании, а потом и СССР.

Окончательно одобренный законопроект прямо не связан с законом о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая. Этот документ позволит упростить процедуру передачи Украине оружия: американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

-6 млрд долларов пойдут на оборонную помощь (обучение, оборудование и вооружения); -8,7 млрд будут использованы для пополнения запасов американского оружия, которое отправляется Украине. -Еще 3,9 млрд долларов США направят для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США. -Американские законодатели решили, что президент Байден может без согласия конгресса оперативно направить американскую помощь на сумму 11 млрд долларов (Presidential Drawdown Authority). -В пакет также вошли 5 млрд долларов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине; -почти 9 млрд. экономической помощи Киеву и -около 900 млн для поддержки украинских беженцев.

Украина очень рассчитывает на западное оружие для организации обороны и контрнаступления на позиции, уже занятые российской армией. При помощи этой техники она надеется сформировать новые подразделения, которые смогут вытеснить армию РФ с Донбасса, а также из Харьковской Запорожской и Херсонской областей.

Поставки американский вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял туда в основном пехотное оружие - переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы, а также различные военные грузы - прежде всего, боеприпасы, амуницию, медицинские комплекты, приборы ночного видения. Эти поставки в результате помогли задержать российское наступление в самом начале войны.

Теперь Украине нужна реактивная и ствольная артиллерия, высокоточные боеприпасы, бронетехника и противовоздушные комплексы, беспилотники, противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты.

Вооруженные силы Украины получают от США противотанковые ракетные системы "Джавелин" и "Стингер", которые доказали свою эффективность против российской бронетехники и авиации. Кроме того, Вашингтон направляет Киеву дроны-камикадзе, которые также можно использовать для уничтожения танков и БМП, другие беспилотники.

Самыми существенными пока стали поставки из США 90 дальнобойных гаубиц M777, которые уже применяются на фронте и, согласно оценкам экспертов, помогают украинской армии побеждать в артиллерийских дуэлях с россиянами. Кроме того, США направляют Киеву 16 вертолетов Ми-17 - они изначально предназначались для армии Афганистана, но их отправка была остановлена после прихода к власти талибов.