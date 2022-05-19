Удобная и легкая обувь на работу, домой и на дачу
Постоянное стояние на ногах и подвижная работа оказывают большую нагрузку на ноги, поэтому поддержка, которую мы получаем от обуви, помогает уменьшить потенциальный вред здоровью и облегчить уже имеющиеся проблемы.
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Крупнейший европейский производитель обуви для помещений немецкое предприятие ABEBA рекомендует в первую очередь учитывать эргономичность. Обувь, разрабатываемая совместно с лучшими ортопедами, учитывает естественные движения ноги и в необходимой мере поддерживает именно те участки ног, которые в этом нуждаются.
Легкость и удобство обуви для помещений обеспечиваются качественными материалами, правильным размером и подходящей окружностью стопы. Обувь должна позволять свободно шевелить пальцами. Это обеспечивает циркуляцию воздуха и минимизирует риск деформации суставов, обусловленной чрезмерным сжатием.
ДЫШАЩИЙ ВЕРХ: КОЖА VS СИНТЕТИКА
В помещении дышащие способности обуви имеют большое значение. Необходимо, чтобы лишний теплый воздух мог выходить через верх и через пяточную часть, если обувь не имеет задников. Кожа – это натуральный материал, который по-прежнему широко используется в изготовлении обуви, перчаток и т. п., поскольку сложно найти альтернативу такому набору ее естественных качеств. Кожа пропускает воздух, прекрасно выдерживает сгибание, отталкивает воду и в отличие от синтетики великолепно регулирует внутренний климат в обуви (температуру и уровень влажности).
Обувь с верхом из прочной синтетической микрофибры A-micro легче кожаной обуви, и ее можно стирать в машинке при температуре 30 градусов, однако она хуже пропускает воздух.
Черные или белые сабо TAMREX из качественной толстой кожи отлично подойдут тем, кто предпочитает натуральную кожу. Черная или белая обувь для помещений ABEBA с верхом из материала A-micro подойдет тем, кому нравятся преимущества синтетики.
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОДОШВА
В помещении подошва важна не меньше, чем на улице. Подошва TPU обладает противоскользящими свойствами (SRC, EN ISO 20347:2012), хорошо выдерживает воздействие различных моющих и чистящих химикатов, животных жиров и топлив. Ее прочность и количество сгибаний и разгибаний, которое она может выдержать, в разы больше, чем у подошв из дешевого прессованного материла.
РЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ РЕМЕШОК
Хорошим преимуществом при выборе обуви для помещений может стать регулирующийся ремешок, положение которого можно менять. Так при необходимости обувь можно лучше зафиксировать на ноге или, наоборот, облегчить процесс снятия обуви.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ СТЕЛЬКА
Стельки с обработкой Sanitized не приобретают неприятного запаха и дольше остаются чистыми (специальная обработка предотвращает размножение бактерий). Wave-технология обеспечивает поддержку стопы и повышает комфорт при ходьбе.
Благодаря обуви для помещений ABEBA ваши ноги в течение всего рабочего дня будут иметь хорошую поддержку, независимо от того, где вы работаете: в офисе, парикмахерской, в сфере общественного питания, в медицинском учреждении или просто хотите хорошую обувь для дома или дачи.
Широкий ассортимент обуви для помещений ABEBA найдете в магазинах TAMREX по всей Эстонии и в интернет-магазине.