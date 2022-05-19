Удобная и легкая обувь на работу, домой и на дачу

Постоянное стояние на ногах и подвижная работа оказывают большую нагрузку на ноги, поэтому поддержка, которую мы получаем от обуви, помогает уменьшить потенциальный вред здоровью и облегчить уже имеющиеся проблемы.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ



Крупнейший европейский производитель обуви для помещений немецкое предприятие ABEBA рекомендует в первую очередь учитывать эргономичность. Обувь, разрабатываемая совместно с лучшими ортопедами, учитывает естественные движения ноги и в необходимой мере поддерживает именно те участки ног, которые в этом нуждаются.

Легкость и удобство обуви для помещений обеспечиваются качественными материалами, правильным размером и подходящей окружностью стопы. Обувь должна позволять свободно шевелить пальцами. Это обеспечивает циркуляцию воздуха и минимизирует риск деформации суставов, обусловленной чрезмерным сжатием.

ДЫШАЩИЙ ВЕРХ: КОЖА VS СИНТЕТИКА



В помещении дышащие способности обуви имеют большое значение. Необходимо, чтобы лишний теплый воздух мог выходить через верх и через пяточную часть, если обувь не имеет задников. Кожа – это натуральный материал, который по-прежнему широко используется в изготовлении обуви, перчаток и т. п., поскольку сложно найти альтернативу такому набору ее естественных качеств. Кожа пропускает воздух, прекрасно выдерживает сгибание, отталкивает воду и в отличие от синтетики великолепно регулирует внутренний климат в обуви (температуру и уровень влажности).

Обувь с верхом из прочной синтетической микрофибры A-micro легче кожаной обуви, и ее можно стирать в машинке при температуре 30 градусов, однако она хуже пропускает воздух.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОДОШВА