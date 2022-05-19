Рабочие брюки Snickers Workwear 3.0: лучшее стало еще лучше
Линейка всеми любимых рабочих брюк Snickers Workwear пополнилась еще более функциональной и удобной версией 3.0 премиальной модели. Посмотреть, примерить и купить новые рабочие брюки можно в магазинах Tamrex по всей Эстонии.
Рабочие брюки Snickers Workwear отличаются очень хорошей посадкой по фигуре и удобством, которое гарантируют эластичные, но крепкие и долговечные материалы.
Отстегивающиеся навесные карманы
Это функциональное новшество рабочих брюк Snickers 3.0, ведь навесные карманы нужны не всегда. Теперь их можно с легкостью отстегнуть и так же легко пристегнуть обратно. Кроме того, один из навесных карманов оснащен крепкими петлями для подвешивания инструментов. Для обеспечения долговечности в изготовлении этих брюк использовалась ткань Cordura® двух разных видов.
Вентиляционные отверстия с молнией на внутренней стороне бедра
Иногда на работе становится жарко – из-за быстрого ли темпа или из-за теплой погоды, и в таком случае не спасает даже самая тонкая одежда. У новых рабочих брюк Snickers 3.0 на внутренней стороне бедра есть молнии, расстегнув которые можно легко выпустить наружу излишнее тепло. Прочная сетчатая мембрана препятствует попаданию внутрь пыли и грязи.
Тянущаяся Cordura® на коленях и в нижней части брючин
Колени и нижние части брючин, нуждающиеся в дополнительной защите от износа и истирания, изготовлены из необычайно прочной, но тянущейся ткани Cordura®. От коленей тянущаяся и прочная Cordura® доходит до нижнего края брючины. Между ног и на ягодицах – панель, тянущаяся в четырех направлениях.
Измененные задние карманы
Вместо накладных задних карманов из ткани Cordura® у новых рабочих брюк 3.0 прорезные карманы с клапанами. Это придает брюкам более аккуратный и современный вид, но еще большее значение такие карманы имеют для удобства работы – при приседаниях и наклонах ткань максимально тянется.
Современный зауженный крой
У рабочих брюк Snickers 3.0 современный крой slim-fit. Благодаря использованию разнообразных тянущихся материалов зауженный крой не сковывает движений. Чтобы убедиться в этом, примерьте новую модель перед покупкой.
Держатели для инструментов на липучке снова вернулись на бедра – теперь у всех, кто по ним скучал, есть повод для радости.
Появились также тонкие светоотражающие полоски на задней части голени.
Усовершенствованная основная ткань
По сравнению с прежней всеми любимой моделью, у новой версии рабочих брюк есть несколько дополнений, обеспечивающих хорошую эластичность. В состав основной ткани Ripstop входит преимущественно полиэстер Sorona. Ткань с новой добавкой приятна на ощупь, как хлопок, но при этом тонкая, легкая, очень прочная и быстро сохнет. Хорошо держит форму, не линяет, не морщится, не вытягивается, не выгорает на солнце и не покрывается катышками. Плюс ко всему – это значительно более экологичный материал, при производстве которого расходуется на 30% меньше энергии и образуется на 63% меньше парниковых газов.
Все прежние хорошо работающие решения – основа новых разработок: продуманный 3D-крой, повторяющий движения тела, артикулированные штанины, система защиты коленей KneeGuard®, функциональные комплекты карманов на бедрах, интегрированный ремень с надежной пряжкой и, конечно, широкая линейка размеров.
Попробуйте новые рабочие брюки Snickers Workwear 3.0 или оставайтесь верными прежним любимцам – все варианты в наличии в магазинах Tamrex.