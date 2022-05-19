Рабочие брюки Snickers Workwear 3.0: лучшее стало еще лучше

Рабочие брюки Snickers Workwear отличаются очень хорошей посадкой по фигуре и удобством, которое гарантируют эластичные, но крепкие и долговечные материалы.

Отстегивающиеся навесные карманы

Это функциональное новшество рабочих брюк Snickers 3.0, ведь навесные карманы нужны не всегда. Теперь их можно с легкостью отстегнуть и так же легко пристегнуть обратно. Кроме того, один из навесных карманов оснащен крепкими петлями для подвешивания инструментов. Для обеспечения долговечности в изготовлении этих брюк использовалась ткань Cordura® двух разных видов.

Вентиляционные отверстия с молнией на внутренней стороне бедра

Иногда на работе становится жарко – из-за быстрого ли темпа или из-за теплой погоды, и в таком случае не спасает даже самая тонкая одежда. У новых рабочих брюк Snickers 3.0 на внутренней стороне бедра есть молнии, расстегнув которые можно легко выпустить наружу излишнее тепло. Прочная сетчатая мембрана препятствует попаданию внутрь пыли и грязи.

Тянущаяся Cordura® на коленях и в нижней части брючин

Колени и нижние части брючин, нуждающиеся в дополнительной защите от износа и истирания, изготовлены из необычайно прочной, но тянущейся ткани Cordura®. От коленей тянущаяся и прочная Cordura® доходит до нижнего края брючины. Между ног и на ягодицах – панель, тянущаяся в четырех направлениях.

Измененные задние карманы

Вместо накладных задних карманов из ткани Cordura® у новых рабочих брюк 3.0 прорезные карманы с клапанами. Это придает брюкам более аккуратный и современный вид, но еще большее значение такие карманы имеют для удобства работы – при приседаниях и наклонах ткань максимально тянется.

Современный зауженный крой

У рабочих брюк Snickers 3.0 современный крой slim-fit. Благодаря использованию разнообразных тянущихся материалов зауженный крой не сковывает движений. Чтобы убедиться в этом, примерьте новую модель перед покупкой.

Держатели для инструментов на липучке снова вернулись на бедра – теперь у всех, кто по ним скучал, есть повод для радости.