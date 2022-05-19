Тотальное удобство и защита от COFRA

Производитель обуви COFRA, уже более 80 лет существующий в Северной Италии, ежегодно продает более пяти миллионов пар рабочей и защитной обуви. Опираясь на свой богатый опыт, этот производитель придает особое значение развитию материалов и технологий. Это в свою очередь позволяет делать обувь все более удобной, легкой, гибкой и дышащей, но при этом обеспечивающей ногам бескомпромиссную защиту.

В ассортименте товаров, представленных в TAMREX, вы найдете три новые модели премиум-класса из инновационной серии COFRA, предлагающей множество интересных находок и материалов.



Эта модель – самая выдающаяся в данной серии. Дизайн этой обуви представляет собой светоотражающий рисунок, скрывающийся внутри ткани верха и проявляющий себя при попадании на него светового пучка, при том, что при дневном свете этого ничто не предвещает, и ботинки выглядят довольно обычно: темная защитная обувь с белой подошвой.

Свою лучшую обувь COFRA снабдила очень необычной подошвой. Помимо того, что она легкая и устойчивая к скольжению (SRC), на ней еще имеется три круга из специального пластика. Они выполняют функцию опоры для пятки и костей плюсны. Три точки опоры адаптируются под вес пользователя и принимают на себя применяемую нагрузку в соответствии с необходимостью. Так ноги получают защиту от ударов и чрезмерной нагрузки.

Обувь с верхом из прочного текстиля с отличными дышащими свойствами оснащена застежками Boa®. Эти застежки надежные, безопасные, простые и удобные. Наличие застежек Boa® на обуви является знаком гарантии качества, поскольку запатентованную систему разрешается использовать только на лучшей обуви, прошедшей специальные тесты и строгий контроль со стороны Boa Technology Inc..