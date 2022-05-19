Тотальное удобство и защита от COFRA
Производитель обуви COFRA, уже более 80 лет существующий в Северной Италии, ежегодно продает более пяти миллионов пар рабочей и защитной обуви. Опираясь на свой богатый опыт, этот производитель придает особое значение развитию материалов и технологий. Это в свою очередь позволяет делать обувь все более удобной, легкой, гибкой и дышащей, но при этом обеспечивающей ногам бескомпромиссную защиту.
В ассортименте товаров, представленных в TAMREX, вы найдете три новые модели премиум-класса из инновационной серии COFRA, предлагающей множество интересных находок и материалов.
Эта модель – самая выдающаяся в данной серии. Дизайн этой обуви представляет собой светоотражающий рисунок, скрывающийся внутри ткани верха и проявляющий себя при попадании на него светового пучка, при том, что при дневном свете этого ничто не предвещает, и ботинки выглядят довольно обычно: темная защитная обувь с белой подошвой.
Свою лучшую обувь COFRA снабдила очень необычной подошвой. Помимо того, что она легкая и устойчивая к скольжению (SRC), на ней еще имеется три круга из специального пластика. Они выполняют функцию опоры для пятки и костей плюсны. Три точки опоры адаптируются под вес пользователя и принимают на себя применяемую нагрузку в соответствии с необходимостью. Так ноги получают защиту от ударов и чрезмерной нагрузки.
Обувь с верхом из прочного текстиля с отличными дышащими свойствами оснащена застежками Boa®. Эти застежки надежные, безопасные, простые и удобные. Наличие застежек Boa® на обуви является знаком гарантии качества, поскольку запатентованную систему разрешается использовать только на лучшей обуви, прошедшей специальные тесты и строгий контроль со стороны Boa Technology Inc..
Под качественным верхом скрывается подкладка из упругого и прочного полиэстера 3D Dryfresh, который дышит, впитывает влагу и отводит ее от кожи. Удобство использования повышается благодаря ароматизированной стельке Salus с воздушными отверстиями, которая адаптируется к разным формам стопы и обеспечивает правильную поддержку в каждой точке опоры на протяжении всего рабочего дня.
Устойчивость к проколам (Р) обеспечивает антистатическая промежуточная подошва из полиэтилена Zero Perforation – самая мягкая, самая легкая (на целых 55% легче других текстильных подошв) и самая гибкая среди себе подобных.
Подноски у премиальной обуви уже 15 лет не изготавливаются из металла. Легкий подносок из стекловолокна тонкий, но очень прочный (200 Дж), не магнитится, компактный и легкий – всего 60 г, по сравнению со стальными подносками, которые весят 90 г. Кроме того, не содержащее металла стекловолокно является теплоизолятором.
Целый ряд инноваций заключен в этой модели премиум-класса.
Верх изготавливается из цельного куска материала Techshell, составляющего серьезную конкуренцию материалу Cordura. Вплетенная в ткань силиконовая структура обеспечивает прочность и отталкивает воду, текстиль гарантирует легкость и дышащую способность. Как и Total Reflex, эта модель тоже заслужила доверие Boa.
Подошва изготавливается из инновационного материала XL Extralight, необычайно легкого, гибкого и прочного. Плотный вспененный материал обладает прекрасными физико-механическими свойствами – отталкивает жидкости и химикаты и предотвращает размножение бактерий. Он прекрасно сопротивляется воздействиям воды, ультрафиолета, хлора и соли. Его легкость (вес в три раза меньше, чем у материалов, обладающих аналогичными механическими свойствами) позволяет производить защитную обувь с очень небольшой массой (около 420 г). Кроме того, в районе пятки на подошву нанесен специальный протектор, благодаря которому нога при попадании на скользкую поверхность не скользит.
Внутри – дышащая антибактериальная подкладка 3D Sany-Dry®, устойчивая к истиранию и хорошо регулирующая микроклимат внутри обуви путем впитывания влаги и отвода ее от ног.
Стелька, инновационная Light Foam ESD, выполняется из необычайно мягкого и удобного пенополиуретана.Анатомическая форма стельки поддерживает свод стопы, она покрыта износостойкой тканью, впитывает влагу и гарантирует сухость ног. Кроме того, она обеспечивает ноге комфорт и поглощает вибрацию.
Несмотря на тонкую подошву и спортивный дизайн, это все же защитная обувь, обладающая устойчивостью к скольжению (SRC), низким электрическим сопротивлением (ESD), имеющая подносок из стекловолокна и устойчивую к проколам промежуточную подошву Zero Perforation.
Они выглядят настолько круто, что сложно признать в них защитную обувь. Да и не нужно, ведь ноги могут быть хорошо защищены и иметь правильную поддержку и в повседневной жизни.
И все же речь идет о защитной обуви с прекрасными свойствами. Если говорить об использованных материалах, то Total Black аналогичен COFRA Incredible. Технически различие только в обозначениях S1P и S3. Обувь с обозначением S1P дышит лучше, но вместе с воздухом пропускает воду, пыль и грязь. Верх обуви с обозначением S3 сшивается из водоотталкивающего материала, который не подпускает к ногам пыль, грязь и отводит влагу.
Чтобы во всем этом убедиться, заходите в ближайший магазин TAMREX и примеряйте! Премируйте свои ноги обувью премиального класса!