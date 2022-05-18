В Украине судят российского военного. Он признал вину в убийстве безоружного мирного жителя

По версии генпрокуратуры Украины, 28 февраля Шишимарин убил 62-летнего жителя села Чупаховка. На видео, опубликованном СБУ, военный рассказывал, что после того, как его колонна попала под обстрел, он вместе с сослуживцами захватил частную машину. Затем, по его словам, военные увидели на дороге мирного жителя, говорившего по телефону, и Шишимарину приказали выстрелить в него, что он и сделал.