BBC News
18.05.2022, 16:40

В Украине судят российского военного. Он признал вину в убийстве безоружного мирного жителя

 
ФОТО: EPA via BBC

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе судебного заседания признал вину в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

Шишимарина обвиняют в расстреле безоружного велосипедиста и вменяют статью ”Нарушение законов и обычаев войны”. Проще говоря — судят как военного преступника. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии генпрокуратуры Украины, 28 февраля Шишимарин убил 62-летнего жителя села Чупаховка. На видео, опубликованном СБУ, военный рассказывал, что после того, как его колонна попала под обстрел, он вместе с сослуживцами захватил частную машину. Затем, по его словам, военные увидели на дороге мирного жителя, говорившего по телефону, и Шишимарину приказали выстрелить в него, что он и сделал.

21-летний Шишимарин родом из Усть-Илимска, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

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