Турция грозит заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган даже сказал, что Стокгольм и Хельсинки могут не посылать своих дипломатов в Анкару и пытаться убедить Турцию согласиться.

Главная претензия турецкого лидера — то, что эти две страны дают убежище курдским сепаратистам.

На пресс-конференции в понедельник Эрдоган назвал Швецию рассадником террористических организаций.

"Ни в одной из этих стран нет четкого и ясного отношения к террористическим организациям. Как мы можем им доверять?" — заявил президент Турции.

Турция обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Правительство Эрдогана также обещало блокировать принятие заявок на вступление в НАТО от тех стран, которые ввели санкции против Турции.

В 2019 году Финляндия и Швеция ввели эмбарго на поставки вооружений Турции после ее вторжения в Сирию.

Как сообщает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, хотя Эрдоган и заявил, что беспокоиться не стоит, обе страны все же посылают в Анкару свои делегации. В Турцию отправятся министры иностраннных дел двух стран Анн Линде и Пекка Хаависто.

Президент Турции, пишет Адамс, судя по всему, полон решимости выторговать определенную цену за столь дорогой голос.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО несмотря на возражения Турции.

В среду эта тема будет главной на переговорах в Вашингтоне Блинкена с его турецким коллегой. Соединенные Штаты, поощрявшие Финляндию и Швецию вступить в НАТО, не могут позволить, чтобы это решение в последнюю минуту было отменено из-за позиции одного из 30 членов альянса.