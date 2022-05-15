МНЕНИЕ | Представительница центристов Сирет Котка: Партия реформ говорит полуправду о поддержке семей с детьми

Я же попытаюсь прояснить вопрос поддержки семей с детьми, чтобы не осталось места для полуправды, которую изрекают Пиллак и Партия реформ.

В своей статье Пиллак утверждает, будто главной заботой Партии реформ все эти годы был рост благосостояния семей с детьми. Именно Партия реформ должна стать локомотивом, который привезет все семьи с детьми в Эстонии к экономической безопасности и счастью. До слез, правда?