15.05.2022, 10:51
МНЕНИЕ | Представительница центристов Сирет Котка: Партия реформ говорит полуправду о поддержке семей с детьми(4)
Foto: Anni Õnneleid
12 мая в Eesti Päevaleht вышла статья члена Партии реформ и депутата Рийгикогу Ынне Пиллак, содержащая значительное количество недостоверной информации касательно вопроса о семейных пособиях.
Я же попытаюсь прояснить вопрос поддержки семей с детьми, чтобы не осталось места для полуправды, которую изрекают Пиллак и Партия реформ.
В своей статье Пиллак утверждает, будто главной заботой Партии реформ все эти годы был рост благосостояния семей с детьми. Именно Партия реформ должна стать локомотивом, который привезет все семьи с детьми в Эстонии к экономической безопасности и счастью. До слез, правда?