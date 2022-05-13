За рубежом
13.05.2022, 19:34

Delfi в Украине | "Где жили, там и гадили". Жители освобожденного села Мощун показали, в каком виде российские солдаты оставили их дома

 
Роман Старапопов
Кристер Парис
Moštšun
Moštšun
Foto: Roman Starapopov
Село Мощун было освобождено украинской армией в апреле. Населенный пункт еще закрыт, но корреспонденты Delfi смогли туда попасть. Мощун находится недалеко от Гостомеля в Киевской области и тоже сильно пострадал от войны. Целых домов, которые можно восстановить, там единицы.

Свой разгромленный дом, в котором во время оккупации жили российские солдаты, показывает местная жительница Светлана Черкашева. Ее дом выстоял, хотя в него попадали снаряды. Внутри поражает разгром, который оставила после себя ”вторая армия мира”. Повсюду валяются коробки от сухпайков, разбросаны вещи, отломаны наличники и двери, везде следы человеческих испражнений: солдаты не утруждали себя хождением в туалет — где жили, там и гадили.

Ее дом впервые обстреляли из бронетехники 27 февраля: ”Я как раз со второго этажа снимала танки, когда они пришли. В это время снаряд прилетел прямо в первый этаж, это днем было”.

RusDelfi
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