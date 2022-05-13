Delfi в Украине | "Где жили, там и гадили". Жители освобожденного села Мощун показали, в каком виде российские солдаты оставили их дома

Свой разгромленный дом, в котором во время оккупации жили российские солдаты, показывает местная жительница Светлана Черкашева. Ее дом выстоял, хотя в него попадали снаряды. Внутри поражает разгром, который оставила после себя ”вторая армия мира”. Повсюду валяются коробки от сухпайков, разбросаны вещи, отломаны наличники и двери, везде следы человеческих испражнений: солдаты не утруждали себя хождением в туалет — где жили, там и гадили.