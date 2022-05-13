Правда ли, что в украинских магазинах продавали пасхальные куличи с символикой полка ”Азов”?
В 2022 году перед Пасхой СМИ и пользователи соцсетей делились фотографией ”националистической” выпечки, якобы сделанной в одном из украинских супермаркетов. Мы проверили достоверность этого изображения.
23 апреля 2022 года издание Readovka опубликовало фотографию пасхальных куличей, на которых якобы были нанесены украшения в виде слова ”Азов”, эмблемы одноимённого полка и флага Украины. Как утверждает автор заметки Сергей Ничаев, фотографию сделали в некоем украинском супермаркете. В тот же день необычные кулинарные изделия (без использования картинки) упомянул РБК. Фотографию разместил в своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв, позднее её прокомментировала замглавы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская. Изображение активно публиковали паблики во ”ВКонтакте”, например ”Третья мировая война” (195 000 подписчиков на момент написания разбора) и ”Искусство войны” (160 000 подписчиков). Картинку можно найти и в других соцсетях, среди которых Facebook*, Twitter, Telegram и Pikabu.
Начнём с того, что представленный на картинке символ действительно используется на эмблеме полка ”Азов”. Он очень похож на видоизменённый вольфсангель (”волчий крюк”) — древний рунический знак, который в своё время стали использовать некоторые вооружённые подразделения нацистской Германии. Позднее он стал популярен среди неонацистов из разных стран. Впрочем, представители ”Азова” утверждали, что это на самом деле стилизованные буквы N (”нация”) и I (”идея”).
Изображение куличей с символикой ”Азова”, якобы продающихся в украинских магазинах, стало вирусным не только в России, но и за границей. Картинка привлекла внимание фактчекеров из немецкого проекта Correctiv. Как утверждают наши коллеги, пользователи соцсетей распространяют смонтированную фотографию.
Исходное фото куличей, впоследствии ставших ”куличами с символикой "Азова"”, было опубликовано ещё в апреле 2019 года. Оно взято с сайта украинского издания ”Факты”, в материале которого журналист Карина Зуева вместе с кондитером Тамарой Балевой сравнивали куличи из разных сетевых украинских супермаркетов. В частности, девушки посетили магазин Billa, где сделали вот такую фотографию:
Две фотографии: реальная 2019 года и смонтированная 2022-го — практически идентичны. Совпадают и лежащая по обе стороны от пасх выпечка разных видов, и корзинки для продукции, и ценник белого цвета на металлическом держателе в центре фотографии. Отличаются лишь глазурь и украшения на пасхах и цвет самой картинки — при монтаже, судя по всему, её сделали немного ярче. Более того, в том же репортаже ”Фактов” есть фотография с другого ракурса — на ней пасхи также украшает обычная посыпка, а не логотип ”Азова”, название полка и украинские флаги.
Достоверно установить первоисточник смонтированной фотографии нам, к сожалению, не удалось. Самые ранние публикации с её использованием, которые мы смогли найти, появились в Telegram около 17:30 по московскому времени 23 апреля. В 17:26 изображение разместил канал ”Мюсли Лаврова”, в 17:29 — канал ”Юг Live💤”, минуту спустя репост из него появился в канале Владимира Соловьёва. В других соцсетях, например в Facebook и во ”ВКонтакте”, аналогичные публикации стали появляться спустя несколько десятков минут.
Итог: Фейк.