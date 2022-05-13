Правда ли, что в украинских магазинах продавали пасхальные куличи с символикой полка ”Азов”?

23 апреля 2022 года издание Readovka опубликовало фотографию пасхальных куличей, на которых якобы были нанесены украшения в виде слова ”Азов”, эмблемы одноимённого полка и флага Украины. Как утверждает автор заметки Сергей Ничаев, фотографию сделали в некоем украинском супермаркете. В тот же день необычные кулинарные изделия (без использования картинки) упомянул РБК. Фотографию разместил в своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв, позднее её прокомментировала замглавы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская. Изображение активно публиковали паблики во ”ВКонтакте”, например ”Третья мировая война” (195 000 подписчиков на момент написания разбора) и ”Искусство войны” (160 000 подписчиков). Картинку можно найти и в других соцсетях, среди которых Facebook*, Twitter, Telegram и Pikabu.

Начнём с того, что представленный на картинке символ действительно используется на эмблеме полка ”Азов”. Он очень похож на видоизменённый вольфсангель (”волчий крюк”) — древний рунический знак, который в своё время стали использовать некоторые вооружённые подразделения нацистской Германии. Позднее он стал популярен среди неонацистов из разных стран. Впрочем, представители ”Азова” утверждали, что это на самом деле стилизованные буквы N (”нация”) и I (”идея”).

Изображение куличей с символикой ”Азова”, якобы продающихся в украинских магазинах, стало вирусным не только в России, но и за границей. Картинка привлекла внимание фактчекеров из немецкого проекта Correctiv. Как утверждают наши коллеги, пользователи соцсетей распространяют смонтированную фотографию.

Исходное фото куличей, впоследствии ставших ”куличами с символикой "Азова"”, было опубликовано ещё в апреле 2019 года. Оно взято с сайта украинского издания ”Факты”, в материале которого журналист Карина Зуева вместе с кондитером Тамарой Балевой сравнивали куличи из разных сетевых украинских супермаркетов. В частности, девушки посетили магазин Billa, где сделали вот такую фотографию: