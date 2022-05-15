Новости Ида-Вирумаа
15.05.2022, 19:25

Опрос в Нарве: с какой целью пересекаете границу?

 
Видео: Прийт Симсон
Екатерина Конакова
По делам в Ивангород и обратно, транзитом домой в Италию или в гости к дочкам в Швецию, украинцы из Мариуполя в Германию. Кто и с какой целью приезжает в Эстонию в эти дни?
RusDelfi
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